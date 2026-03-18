Photo: 門岡 明弥 2023年6月30日の記事を編集して再掲載しています。我が家は1階ということもあり、家の中で小さな虫を見かけることがあります。僕は虫が苦手ではないので、小さな虫を1〜2匹見かけた程度ではそこまで不快感を感じませんが、大きい虫はできるだけ家に入れたくない…というのが本音。特に黒くて大きな虫とは、やはり遭遇したくないものです。これから湿度・気温が上がっていく