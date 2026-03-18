【モデルプレス＝2026/03/18】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの冠番組『M!LKじゃん！』（ABCテレビにて毎週火曜深夜放送・関西ローカル）がスタジオを飛び出し、2026年3月15日にABCテレビの隣にある大阪・堂島リバーフォーラムで番組イベントを開催した。【写真】爆裂バズリ中27歳アイドル「雰囲気変わる」ファン歓喜のパーマ風ヘア◆M!LK冠番組「M!LKじゃん！」番組初のイベント開催同番組は、M!LKがお悩みを抱える人たちを笑