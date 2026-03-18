プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年3月17日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のベスト8敗退を分析し、「世界が本気になったら日本は勝てない」との見解を示した。「やはりフィジカルが違いすぎる」 準々決勝が15日に米フロリダ州マイアミで行われ、1次ラウンド・プールC1位の日本が、プールD2位のベネズエラに5−8で敗れ、準決勝進出を逃した。日本はW