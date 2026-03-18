軽やかな着こなしを楽しみたいこれからの時季。足元もシーズンムードを高めるなら、爽やかな印象のスニーカーに注目！【GU（ジーユー）】に登場している、バレエシューズとスニーカーをいいとこ取りした「最旬スニーカー」を今回は紹介します。ぜひサイズ欠けする前にゲットして。 ほんのり漂う女性らしさが魅力のスニーカー 【GU】「ギャ