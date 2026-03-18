引っ越したばかりの頃は、誰でも少し不安になるものですよね。「この地域でうまくやっていけるのかな」と、私も胸の内で思っていました。最初は、ご近所の方やママ友との関係もうまくいき、安心していたのですが……。まさか、ママ友Aの策略に巻き込まれるとは思いもしませんでした。これは、筆者が実際に経験した、見事に因果応報が働いたトンデモ体験エピソードです。 新しい生活と温かい出会い 引っ越し先で、知