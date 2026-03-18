第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、兵庫・西宮市内の甲子園球場で行われた。３２校の選手たちは本番さながらに堂々と聖地を踏みしめた。史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）・小野舜友主将（３年）による、優勝旗の返還などの練習が行われた。２０日の初戦の相手は２３年夏、２４年夏４強の神村学園（鹿児島）。小野は「本番は明日ですけれど、すごく自分にとっていい時間だ