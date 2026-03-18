ＷＢＣに出場していたオリックス・若月健矢捕手が１８日、広島戦（京セラＤ）に臨むチームに合流した。今季開幕に向けて出発。ベンチ入りはしないが、試合前の練習は早出の打撃練習から参加するなど「メジャーリーガーとの力の差を本当に感じました。『もっと頑張らないとな』と燃えています」と、さっそく精力的に動いた。ＷＢＣを「全てにおいて、いい経験でしたし、いろいろな刺激を受けました」と回想。ピッチクロックやピ