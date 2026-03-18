香港ジョッキークラブは３月１８日、香港チャンピオンズデー（４月２６日、シャティン競馬場）のＧ１・３レースの登録馬を発表した。チャンピオンズマイル（芝１６００メートル）には４７頭が登録。日本調教馬は１１頭で、昨年の最優秀マイラーのジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）、アブダビゴールドカップの覇者シュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）などが登録している。