ソフトバンクが１８日、正木智也外野手の１軍離脱を発表した。１７日の中日戦（みずほ）ペイペイ）では１点を追う７回１死一、三塁から右越えに逆転３ランを放っていた２６歳。右打者の外野手としてアピールを続けていたが、右足の蜂窩織炎のためリハビリ組に合流することとなった。今後は、筑後のファーム施設でリハビリ組に合流する。