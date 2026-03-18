◆オープン戦楽天―西武（１８日・ベルーナＤ）ＷＢＣに出場していた西武・隅田知一郎投手が１８日、試合前練習に合流した。１６日に帰国し、休養日を挟んでこの日再始動。「もうライオンズの一員として着陸して。自然と。あくまでもライオンズの選手なので」と機内で気持ちを切り替え、久々のベルーナドームに足を踏み入れた。時差ぼけはないといい、この日はキャッチボールを行った後、ＮＰＢ球を手にブルペン入り。「日