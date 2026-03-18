◆大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりの十両の土俵となった西２枚目・友風（中村）が東６枚目・日翔志（追手風）をはたき込んで４勝７敗とした。過去の対戦成績は３戦全勝。相性のいい相手だが、友風によると「逆に考え過ぎてしまいました。結局、前に出ようという結論に至りました」という。当たって前に押して引いて、再び押して引いて勝負を決めた。「最後の引きはちょっと弱気になってしま