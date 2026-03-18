さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、レトロかわいい「モンチッチ」の中華食器シリーズが登場。軽くて割れにくいメラミン樹脂製で、お子さんから大人まで安心して使えるラーメン鉢やギョーザ皿など、食卓を楽しく彩る全4種が展開されています☆ スケーター「モンチッチ」中華食器シリーズ 販売店舗：スケーター公式オンラインショ