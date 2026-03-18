ＪＦＬアスルクラロ沼津は１８日、静岡・裾野市内で練習を行った。「ＪＦＬカップ」が２０日にスタートし、沼津は２１日の初戦でＹＳ横浜とアウェーで戦う。トップ下での先発が有力視されるＭＦ森夢真（ゆま、２４）が、新たなポジションでの活躍を誓った。１５日に行われたＪ２磐田との練習試合で躍動した。前線へ効果的なパスを放つなど攻撃を引っ張ると、サイドからのクロスに走り込んでゴールも決めた。実は「ずっとやり