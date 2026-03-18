１０日、東京・国会議事堂前でプラカードを掲げ、抗議集会に参加する人たち。（東京＝新華社記者／李子越）【新華社北京3月18日】中国共産党中央委員会の機関紙「人民日報」は17日、「日本の『新型軍国主義』は既に現実の脅威であり、その拡大を阻止しなければならない」と題する論評を掲載した。論評は、日本の「新型軍国主義」はもはや危険な萌芽の段階を過ぎ、現実の脅威となっていると指摘し、地域諸国と国際社会は警戒を強