アミューズ所属のどくさいスイッチ企画が、4月18日に東京・渋谷ユーロライブでお笑いライブ『どくさいスイッチ企画 presents「スイッチ」vol.2』を開催する。【写真】書き下ろし新作にも期待！どくさいスイッチ企画アミューズお笑いライブの第2弾となる同公演では、あぁ〜しらき、おしみんまる、こたけ正義感、ソマオ、ミートボール、寺田寛明、友田オレ、街裏ぴんく、マツモトクラブ、メガネロック大屋の9名のピン芸人をゲス