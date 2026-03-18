ル・クルーゼ ジャポンは4月8日から、全カテゴリーの製品について、平均10％の値上げを行う。きょう18日、発表した。【写真】ル・クルーゼ「ポケモン」デザイン（2024年）価格改定の一例として、すべて税込みで「ココット・エブリィ 20cm」3万6300円が、プラス5500円となる4万1800円。「シグニチャー ココット・ロンド 20cm」3万8500円が、プラス5500円となる4万4000円となる。値上げの理由について「近年、世界的なインフレ