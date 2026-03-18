１９８２年にデビューした元アイドルの渡辺めぐみ（６２）が、懐かしい『花の８２年組』の同期仲間と再会したことを１８日、ブログで明かした。薬丸裕英（６０）の妻で、元アイドル歌手の石川秀美さん（５９）で、二人は１９９０年６月に結婚。長男で俳優・薬丸翔を筆頭に５子（３男２女）がいる。渡辺は「先日はハワイでランチテートでしたが、今回は東京でランチデートでした」と石川との楽しいランチ会を写真とともに報告