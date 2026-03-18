日本スケート連盟は18日、東京都内で理事会を開き、スピードで1998年長野、2002年ソルトレークシティー両冬季五輪女子代表の三宮恵利子理事（51）が4月1日付で強化部長に就任することを承認した。湯田淳氏（53）の後任。理事は24年から務めている。ともに今季限りで現役を引退するスピード女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）とフィギュア女子の坂本花織（シスメックス）に特別功労賞を贈ることも決めた。同賞は、日本スケート