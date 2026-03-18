結核予防全国大会であいさつされる紀子さま＝18日午前、松山市愛媛県を訪問中の秋篠宮妃紀子さまは18日、松山市で開かれた第77回結核予防全国大会の式典に出席された。結核予防会の総裁を務めている。あいさつで「結核の終息を実現するために、世界の関係者が協力し、努力を続けていくことが求められている」と述べた。式典で、結核予防に功労があった医師や保健師らに表彰状を手渡し、拍手を送った。その後、東温市で県立衛