山梨県北杜市で16日に山林火災が発生し、地元消防によると18日までに約27ヘクタールを焼損した。鎮圧のめどは立っておらず、県から災害派遣要請を受けた自衛隊が18日、ヘリコプターでの消火活動を始めた。北杜署などによると、けが人や家屋の被害は確認されていない。署によると、同市須玉町で16日午後、剪定した枝を燃やした火が山林に広がったとみられる。