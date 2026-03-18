人間のおかしみと哀（かな）しさを見つめてきた青森県五所川原市出身の作家、太宰治（１９０９〜４８年）の新たな文庫やオリジナル作品集の刊行が相次いでいる。若者たちに語りかける作風と、作中の印象的なフレーズは、没後８０年近くたった今でも新たな読者を獲得し続けている。（文化部池田創）「同調圧力が強いこの時代に響くのでは」「恥の多い生涯を送って来ました」「馬鹿野郎。貞操観念、……」――。太宰の代表作