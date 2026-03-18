18歳未満の男性にわいせつな画像を撮影させた上、送信させたとして愛知県豊川市の中学校教諭の男（24）がきょう（18日）逮捕されました。 警察によりますと、男（24）は去年（2025年）10月5日から16日までの間、香川県内に住む18歳未満の男性に対して、下半身を露出したわいせつな画像を撮影させた上、画像をアプリケーションソフトを利用して送信させた児童買春・児童ポルノ法違反などの容疑が持たれています。調べに対し