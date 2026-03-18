アメリカン・エキスプレスは、コーポレート・カードに付帯する海外旅行傷害保険の補償規定を8月1日から改定する。コーポレート・グリーンとJR東海EX・コーポレート・グリーンでは、適用条件をビジネス・トラベル・アカウント（BTA）決済を含む「利用付帯」（現行では自動付帯）に変更する。「傷害治療費用保険金」と「疾病治療費用保険金」を最高600万円（同400万円）に増額するほか、「航空便遅延費用」も補償内容に追加する。コ