広島市が初めて公募した原爆死没者名簿の記帳者が１５歳から７０歳までの１４人に決まりました。広島市は毎年、新たに死亡が確認された被爆者の名前を名簿に書き加え、８月６日の平和記念式典で慰霊碑に納めています。記帳が始まったのは１９５２年で、市はこれまで被爆者に依頼してきましたが、高齢化が進んでいることから、今年（２０２６年）初めて記帳者を公募しました。広島市に住んでいるか、広島市内に通勤・通学する人