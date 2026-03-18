ベネズエラ出身のロハスも母国のWBC優勝に喜びを爆発させた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月17日に決勝が行われ、ベネズエラが3-2で米国を下し、初優勝を飾った。2-2の9回、4番のエウヘニオ・スアレスが左中間に勝ち越し二塁打を放った。【動画】ベネズエラ世界一！自宅で子供たちと喜びを分かち合うロハスを見るベネズエラ出身であるドジャースのミゲル・ロハスも、母国の快挙に興奮を