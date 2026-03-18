デローサ監督と握手するミラーだが、すでに銀メダルを首から外していた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月17日に決勝が行われ、ベネズエラが3-2で米国を下し、初優勝を飾った。2-2の9回、4番のエウヘニオ・スアレスが左中間に勝ち越しの二塁打を放った。【動画】ベンチに下がる前に、銀メダルを首から外してしまうシュワバーを見る敗れた米国にとっては、2大会連続の準優勝。しかも、決勝