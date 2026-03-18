「Kagi Translate」は2024年に登場した無料の翻訳サービスで、DeepL翻訳やGoogle翻訳など既存の翻訳サービスを超える精度で翻訳できるとされています。Kagi Translateには言語の翻訳だけではなく「シェイクスピア風英語」「怒れる海賊」などさまざまなスタイルの英語に変換できる機能もありますが、新しくビジネス特化型SNSのLinkedInで使われるようなインフルエンサーっぽい大げさな言い回しに変換する「LinkedIn Speak」が登場し