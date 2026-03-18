女優の相武紗季（40）が18日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との再会を報告した。相武は「いつも優しいえみこさん」と書き出し、お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコとの2ショット写真をアップ。「今回も喋って笑って美容トークしてあっという間に時間が過ぎた」と満喫した。この投稿にフォロワーからは「2人とも可愛いです」「エミコさんとのツーショ嬉しいです！」「いつも楽しそうなお二人！いいなぁ」「変わら