NHKの井上樹彦会長（68）が18日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、今月30日からラジオが2波に再編することについてコメントした。同局は現在、ラジオ第1放送、ラジオ第2放送、FM放送の3波で放送しているが、番組改定にあわせ、30日をもって「NHK AM」と「NHK FM」の2波に再編する。ラジオ第2に関しては29日深夜に放送を終了し、ラジオ第2で放送しているほとんどの番組は、「NHK AM」と「NHK FM」に移行することになる。同