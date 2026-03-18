日本スケート連盟は１８日、都内で理事会を開き、スピードスケートの強化部長に五輪２大会に出場した三宮恵利子氏が４月１日付で就任することを承認したと発表した。三宮氏は、９８年長野、０２年ソルトレークシティー大会と２度の五輪に出場するなど、ライバルだった岡崎朋美氏とともに日本女子短距離界をけん引。ソルトレークシティー五輪では、日本選手団の旗手も務めた。４年後の３０年五輪に向けて、湯田淳強化本部長か