防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）が19日、開幕。18日は前検が行われた。防府競輪場でのビッグレース開催は15年4月の共同通信社杯以来、約11年ぶりとなる。地元の大エース清水裕友（31＝山口）は初日、10Rに登場する。一時は出場も危ぶまれたが、年末に1着を量産し、特選スタートまでこぎ着けた。清水は「グランプリに出られないとなった時点でまだ権利がなかった。厳しいかなと思ったけど、