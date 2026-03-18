香港ジョッキークラブは３月１８日、香港チャンピオンズデー（４月２６日、シャティン競馬場）のＧ１・３レースの登録馬を発表した。チェアマンズスプリントプライズ（芝１２００メートル）には２３頭が登録。日本調教馬は８頭で、高松宮記念に登録しているサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）、２４年のスプリンターズＳを制したルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）などが登録して