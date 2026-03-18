◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)WBCアメリカ代表のマーク・デローサ監督が決勝戦を終え、メイソン・ミラー投手を登板させなかったことについてコメントしました。ミラー投手は2023年にアスレチックスでメジャーデビュー。昨季途中からダルビッシュ有投手などが所属するパドレスに加入し、移籍後は22試合で防御率0.77と好成績を収めました。昨季は104.1マイル(約16