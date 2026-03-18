タレントの小倉優子（42）が17日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。長男への驚きの子育てを明かした。現在3人の息子を育てるシングルマザーの小倉は「長男の時は理想のお母さんっていう像があって、いつもお花柄のエプロンを着て、ダイニングテーブルの上に手作りのケーキが置いてあって、こうやって開ける（ガラス製のふたが）のがあって」などと回想。さらに「クラシックが流れてますと、