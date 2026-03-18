香港ジョッキークラブは３月１８日、香港チャンピオンズデー（４月２６日、シャティン競馬場）のＧ１・３レースの登録馬を発表した。クイーンエリザベス２世カップ（芝２０００メートル）には４８頭がエントリー。日本調教馬は２６頭で、昨年の有馬記念を制したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）、ドバイ・シーマクラシックを見送ったマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ド