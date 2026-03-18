炎鵬（左）が突き落としで荒篤山を破る＝エディオンアリーナ大阪元幕内で東幕下4枚目の炎鵬（伊勢ケ浜部屋）が5勝目を挙げ、来場所の十両復帰に前進。脊髄損傷の大けがで2023年夏場所を最後に遠ざかった関取の座が近づき「すごく大きな1勝。あと一番は死ぬ気で、何をしても勝ちたい」と悲壮な覚悟を口にした。十両の荒篤山を軽快な動きで突き落とし。23年夏場所以来の大銀杏に「うれしいような懐かしいような、恥ずかしいよう