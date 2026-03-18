ダイハツ工業は18日、2026年春闘で、ベースアップ（ベア）と定期昇給分を合わせて月額2万2千円と年間一時金（ボーナス）5.7カ月分とする労働組合の要求に満額回答した。満額回答は2年連続。25年は労組要求の月額2万1200円とボーナス5.4カ月分に満額回答した。24年は認証不正問題で労組がベア要求を見送り、ダイハツはベアに相当する賃金改善分を月額2千円と回答した。