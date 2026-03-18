１８日午前８時頃、滋賀県近江八幡市十王町の市道で、集団登校中の児童約１０人の列と対向して走ってきた車が接触する事故が起きた。登校後、児童から話を聞いた教員が通報。県警近江八幡署によると、児童２人が肩などの痛みを訴えているという。車は現場から立ち去っており、同署がひき逃げ事件として捜査している。発表では、市道は幅約２メートル。逃げた車は黒っぽい軽乗用車とみられるという。