政府観光局は18日、2月に日本を訪れた外国人客は前年同月比6.4％増の推計346万6700人だったと発表した。プラスは2カ月ぶりで、2月としては過去最高。韓国を中心に東アジアからの誘客が好調だった。中国は今年の春節（旧正月）の始まりが昨年の1月下旬から2月中旬にずれ込んだが、減少傾向が続いた。中国客は45.2％減の39万6400人。前年同月を下回るのは3カ月連続で、日中関係悪化の影響が続いている。昨年11月の高市早苗首相の