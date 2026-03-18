お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が１８日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「年齢差」をテーマに視聴者の悩みに回答した。年齢がふた回り上の上司と両思いという視聴者。しかし、「年齢差があるから普通に考えてよくないよ」という理由で先に進ませてくれない上司との関係に悩んでいるという。この悩みに対し藤本はまず「その彼めんどくさいですね」とバッサリ。「ふた