ジュニアグループ「B＆ZAI（バンザイ）」が、15日深夜放送のABCテレビ「ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0」に出演。メンバーの1人が高学歴を口にして、スタジオを騒然とさせた。ダンスやバンドが持ち味の「B＆ZAI」。関東出身のグループに、関西のエッセンスを加えてパワーアップさせようとする企画で、グループの地上波特番2回目を迎え、改めて「自己紹介がてら、我々の現状のトリセツを知ってもらおう」として、メンバーの