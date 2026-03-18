（CNN）イランのタスニム通信がテレグラムに投稿した映像には、国家安全保障最高評議会のトップ、ラリジャニ事務局長殺害への「報復」でイスラエルのテルアビブに向けて発射されたものとされるミサイルが映っている。イスラム革命防衛隊の広報部門は、イスラエルに対する「激しい」攻撃には「ホッラムシャフル4」ミサイルも使用されたと明らかにした。テルアビブで取材に当たるCNNの記者はこれより前、複数の子弾を搭載した大型ミ