MVNOとしてモバイル通信事業「イオンモバイル」を展開しているイオンリテールは、2026年にサービス提供開始から10周年を迎える。現在では解約率が大幅に低減し、他のMVNOでは獲得が難しい60代以上の支持を得るなど、好調な様子を見せているが、更なる顧客獲得に向け今後どのような取り組みを強化しようとしているのだろうか。解約率は携帯大手並み、60代以上の利用も増加異業種からの参入が相次ぎ事業者数の拡大が続いているMVNO。