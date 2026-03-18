ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第6話が、きょう18日(22:00〜)に配信される。『ラブパワーキングダム2』場面カット○ロマンチックな演出に感激第6話では、女性が待つ場所へ男性が向かう「運命の2ショット」の模様が描かれる。飲食店経営者のユウキは、ショーダンサー・るみの元へ向かい、夕陽をバックに「目つぶってて」とガーベラの花束を贈るロマンチックな演出で、るみを感激させる。また、前