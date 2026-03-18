２０３０年フランス・アルプス地域で行われる五輪のフィギュアスケート女子の日本代表争いに早くも期待が高まっている。ミラノ・コルティナ五輪の同種目女子で、日本は坂本花織（２５＝シスメックス）が銀メダル、中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダル、千葉百音（２０＝木下グループ）が４位と表彰台独占にあと一歩に迫る快進撃を見せた。そして、早くも４年後の３０年五輪では日本の表彰台独占が国内外で注目