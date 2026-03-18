ドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』第2話が18日(20:00〜)、ABEMAで配信される。ドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』場面カット○「価値観が合わない」と切り捨てていた苦い記憶ひより(宮崎優※)は、鯨(山下幸輝)からの誘いを断りきれず、「東京案内」として彼と日曜を過ごすことに。ひよりの脳裏をよぎるのは、初めてのデートで連れて行かれたチェーン店のラーメン屋や、ボロボロの財布など、4年前の交際では「価値観が合わな