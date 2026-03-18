【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の最終話が、16日に放送された。終盤に登場した三浦綺羅演じる正樹の同級生に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「再会」最終話「感動」「粋な演出」と反響相次いだ正樹の同級生◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（