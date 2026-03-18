不二家洋菓子店は、2026年3月20日から順次、桜の開花シーズンに合わせて春限定の桜スイーツを発売する。華やかな桜の香りを楽しめるスイーツや神奈川県産八重桜を使用した商品をラインアップ。あわせて、西洋菓子舗 不二家では手土産にもおすすめの定番商品や、桜の風味感じる限定フレーバーを発売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【商品画像はこちら】桜が香るドームケーキ･ミルクレープ･シュークリームのほか、ペコちゃ