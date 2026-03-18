K-POPガールズグループの“成功の方程式”を覆した。4〜5人組が主流だったステージに、8人が立った。大胆な選択だ。人数が多いと散漫になるという偏見すら完全に打ち破った。【写真】Hearts2Heartsのジウとイアン、“ヘソ出し始球式”恐ろしい勢いでK-POP界を席巻している、Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）だ。圧倒的なスケールと確かな実力でリスクを消し去った。最近のK-POP界では、ミニマリズムが主流となっている。4人組ガ