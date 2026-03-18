株式会社ロッテは、13年ぶりの新ビスケットブランド「The」シリーズから、フィナンシェの「The BUTTER」とマドレーヌの「The CARAMEL」を、東日本エリア（静岡を含む）で先行発売する。展開するのは、2026年3月24日（火）から。【写真】「The BUTTER」と「The CARAMEL」を使ったアレンジレシピ「The」シリーズの特徴は、ロッテが独自に生み出した「じゅんわり製法」による濃厚さ。「The BUTTER」は、フィナンシェにバターソースを